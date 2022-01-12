Советники из США Крис Риззо и Тодд Браун приступили к работе в Директорате политики Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FAcebook

«11 января 2022 года в директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун», — сообщили в Минобороны.

Больше денег, оружия — и новые проблемы. Что Украине даст статус «НАТО-плюс» © пресс-служба президента Украины

Ранее в США предложили объявить Украину страной НАТО+. Статус страны «НАТО+» позволит Украине покупать американские вооружения по упрощенной процедуре. При этом Украина не получает юридические гарантии того, что войска Альянса выступят на ее стороне в случае какого-либо военного конфликта.