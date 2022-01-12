Кабинет министров Украины ввел госрегулирование цен на социально значимые продукты на время карантина из-за пандемии коронавируса. Трансляция заседания правительства 12 января велась в YouTube

Согласно решению Кабмина, уровни торговой надбавки на период карантина на ряд продуктов не будут превышать 10%.

В частности, речь о таких продуктах, как гречка, сахар, мука, макароны, подсолнечное и сливочное масло, яйца и т. д.

Также Кабмин намерен вести мониторинг цен на эти продукты, а также ряд других товаров. Парадоксы мировой энергетики: чем злее враги России, тем выше цены на газ © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2021 году наблюдается тенденция к росту потребительских цен на продукты питания, поэтому они нуждаются в госрегулировании.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что правительство разрабатывает меры регулирования цен на продукты из-за роста стоимости газа. Ранее правительство Украины ввело госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб и нефтепродукты.

Кроме того, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко предложил в качестве меры поддержки населения ввести талоны на некоторые продукты.