Решение продолжить переговоры России и США является хорошим знаком для Киева. Такую точку зрения высказал 12 января бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook

Украина признала победу РФ в переговорах с США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По его словам, для «наведения порядка» на Украине РФ якобы может использовать силы ОДКБ, «или даже Россия будет проводить совместную миссию с Евросоюзом».

РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.