«В Женеве США и РФ договорились о продлении переговоров. Это для нас и хорошо, и плохо. Хорошо, поскольку вероятность масштабной военной операции со стороны РФ пока будут идти переговоры все же меньше. Ситуативно, но меньше. И плохо, поскольку угроза попыток дестабилизации (Украины — ред.) изнутри гораздо больше», — написал Климкин.
По его словам, для «наведения порядка» на Украине РФ якобы может использовать силы ОДКБ, «или даже Россия будет проводить совместную миссию с Евросоюзом».
РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.