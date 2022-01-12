После смены собственника «4 канала» с него уволили украинского журналиста Остапа Дроздова, передает 12 января сообщил Telegram-канал Pavlovsky News

«На пороге грандиозного шухера»: журналист-русофоб Дроздов припугнул Украину © Facebook, Остап Дроздов Алексей Ковалев.

Депутат заявил, что причиной увольнения ведущего стала не критика журналиста в адрес президента Владимира Зеленского, а высказывания о жителях Украины.

«Нам надо объединить страну, а Остап [Дроздов] делает водораздел между жителями. Те вещи, которые он высказывает, никуда не годятся. Нельзя делить на хороших и плохих украинцев», — заявил Ковалев.

Он отметил, что расследования проекта журналиста Дениса Бигуса, несмотря на критику власти, продолжат выходить на канале.

Украинский ведущий Остап Дроздов «прославился» целым рядом агрессивных высказываний в телеэфире. Среди прочего он сравнивал жителей Донбасса с животными, а зрителей закрытых оппозиционных каналов называл одноклеточными.