В декабре новым собственником 4 канала стал депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев.
Депутат заявил, что причиной увольнения ведущего стала не критика журналиста в адрес президента Владимира Зеленского, а высказывания о жителях Украины.
«Нам надо объединить страну, а Остап [Дроздов] делает водораздел между жителями. Те вещи, которые он высказывает, никуда не годятся. Нельзя делить на хороших и плохих украинцев», — заявил Ковалев.
Он отметил, что расследования проекта журналиста Дениса Бигуса, несмотря на критику власти, продолжат выходить на канале.
Украинский ведущий Остап Дроздов «прославился» целым рядом агрессивных высказываний в телеэфире. Среди прочего он сравнивал жителей Донбасса с животными, а зрителей закрытых оппозиционных каналов называл одноклеточными.