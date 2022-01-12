В последние дни в Москве видят агрессивные заявления из США на фоне проходящих переговоров по гарантиям безопасности. Об этом 12 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков рассказал о выводах по переговорам РФ и США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Так он ответил на вопрос журналистов, ведет ли Запад переговоры с Россией о гарантиях безопасности с позиции силы.

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.