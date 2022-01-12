«За год Владимир Зеленский заработал 365 тысяч гривен. С этой суммы было взыскано налогов в целом чуть более 65 тысяч гривен налогов и сборов», — говорится в сообщении.
Оклад Зеленского в месяц составил 28 тыс. гривен (76 тыс. руб.) без надбавок и премий.
Согласно отчету, официальная зарплата Зеленского почти втрое ниже, чем у секретаря СНБО Алексея Данилова. Данилов заработал за прошлый год более 900 тысяч гривен.
Также официальные доходы за год многих украинских депутатов оказались выше, чем у президента.
Ранее несколько депутатов Верховной Рады заявили, что «Слуги народа» получают доплаты за «правильное голосование» по законопроектам. В Офисе президента опровергли эти заявления.
В октябре 2021 года было опубликовано «досье Пандоры» об офшорных активах политиков. По данным журналистов-расследователей, Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.