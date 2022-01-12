За 2021 год президент Украины Владимир Зеленский заработал на посту главы государства 365 тыс. гривен (около миллиона рублей), сообщается 12 января на сайте biztoday со ссылкой на данные Государственного управления делами (ГУД) президента Украины

«За год Владимир Зеленский заработал 365 тысяч гривен. С этой суммы было взыскано налогов в целом чуть более 65 тысяч гривен налогов и сборов», — говорится в сообщении.

Зеленский в 2021-м. Политик года на Украине, ставший ее разочарованием © коллаж Украина.Ру

Согласно отчету, официальная зарплата Зеленского почти втрое ниже, чем у секретаря СНБО Алексея Данилова. Данилов заработал за прошлый год более 900 тысяч гривен.

Также официальные доходы за год многих украинских депутатов оказались выше, чем у президента.

Ранее несколько депутатов Верховной Рады заявили, что «Слуги народа» получают доплаты за «правильное голосование» по законопроектам. В Офисе президента опровергли эти заявления.

В октябре 2021 года было опубликовано «досье Пандоры» об офшорных активах политиков. По данным журналистов-расследователей, Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.