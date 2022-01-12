Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета парламента Германии по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре в интервью газете «Известия» раскритиковал согласие немецкого правительства с позицией ЕС по вопросу запуска «Северного потока-2»

По словам Котре, требования посла Украины в Германии Андрея Мельника разобрать уже готовый газопровод иррациональны.

«Подчинение позиции Евросоюза по "Северному потоку — 2" объясняется трусостью Олафа Шольца, которому стоило бы агитировать за немедленный ввод в эксплуатацию проекта», — заявил немецкий депутат.

Он подчеркнул, что торпедирование проектов, которые обеспечат страну газом, противоречит интересам Германии.

Газопровод «Северный поток-2» готов к запуску. Немецкий регулятор приостановил его сертификацию, объяснив это тем, что оператору СП-2 нужно зарегистрировать «дочку» в Германии для соответствия законам ЕС. Глава МИД ФРГ заявила, что «Северный поток — 2» не соответствует требованиям ЕС © REUTERS, Omer Messinger

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть санкции в отношении «Северного потока-2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.

Политолог Александр Рар в комментарии Украине.ру отметил, что тема российского газа стала предметом борьбы внутри немецкого правительства — социал-демократы поддерживают скорейший запуск «Северного потока-2», а партия зеленых политизирует процесс.