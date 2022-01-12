Наихудшим исходом геополитической нестабильности между Россией и странами НАТО может быть война. Об этом 12 января заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе TV3 «900 секунд»

НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к РФ - посол © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

На вопрос, каким может быть худший исход нынешней геополитической нестабильности, Кариньш ответил, что им стала бы война.

«Если будет война, то НАТО готова», — заявил премьер.

Он добавил, что «война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война».

В конце 2021 года Запад заявил о концентрации значительного числа российских войск у границы с Украиной. 9 декабря начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече с военными атташе иностранных государств заверил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.

В понедельник в Женеве состоялась встреча делегаций США и РФ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с американской делегацией по вопросам гарантий безопасности также заявил, что Россия заверила американских коллег об отсутствии планов напасть на Украину.