«Хорошая новость в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошо для нас. Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также, где НАТО может размещать войска», — сказал Кариньш.
На вопрос, каким может быть худший исход нынешней геополитической нестабильности, Кариньш ответил, что им стала бы война.
«Если будет война, то НАТО готова», — заявил премьер.
Он добавил, что «война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война».
В конце 2021 года Запад заявил о концентрации значительного числа российских войск у границы с Украиной. 9 декабря начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече с военными атташе иностранных государств заверил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.
В понедельник в Женеве состоялась встреча делегаций США и РФ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с американской делегацией по вопросам гарантий безопасности также заявил, что Россия заверила американских коллег об отсутствии планов напасть на Украину.