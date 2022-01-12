США проводят политику собственной исключительности, не думая о безопасности своих союзников, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram 12 января

Олег Неменский: США выгодно договориться с Россией, но их элиты неадекватны © РИА Новости, Нина Зотина

«Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны», — написал Володин.

Он указал, что США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, позволявших сохранять баланс сил в мире.

«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий», — подчеркнул депутат.

Володин отметил, что Россия ожидает от США конкретного ответа, без затягивания переговорного процесса.

Ранее в США несколько конгрессменов предложили вместо принятия в Альянс объявить Украину страной «НАТО+». Статус страны «НАТО+» позволит Украине покупать американские вооружения по упрощенной процедуре.

Второй этап переговоров США и России по гарантиям безопасности состоится 12 января.