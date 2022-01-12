Сенатор от демократической партии Марк Уорнер 11 января раскритиковал предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о введении новых санкций против «Северного потока - 2», пишет Bloomberg

«Вводить санкции не имело смысла». Когда в ЕС сами попросят запустить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — подчеркнул Уорнер.

Строительство газопровода «Северный поток-2» (от побережья России через Балтийское море до Германии) завершилось в сентябре, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую «дочку» и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.

В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.