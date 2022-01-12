Политик подчеркнул свое скептическое отношению к российскому проекту. Однако он считает, что принятие ограничительных мер в отношении трубопровода станет предательством интересов Германии со стороны США.
«Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — подчеркнул Уорнер.
Строительство газопровода «Северный поток-2» (от побережья России через Балтийское море до Германии) завершилось в сентябре, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую «дочку» и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.