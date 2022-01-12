По словам постпреда США, Штаты не намерены «принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО».
Такое заявление она сделала в преддверии переговоров с РФ в рамках заседания Совета Россия — НАТО.
Смит также отметила, что страны Альянса не намерены уступать России в том, что касается планов по дальнейшему расширению НАТО.
«Из наших предыдущих консультаций с нашими союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из союзных стран не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики открытых дверей», — сказала представитель США.
Смит заявила о единстве союзников по НАТО накануне переговоров с Россией.
Второй этап переговоров России и США по гарантиям безопасности пройдет 12 января в Брюсселе. Состоится заседание Совета Россия-НАТО. Ранее Москва передала Вашингтону проект соглашений по гарантиям безопасности, включающий пункт о нерасширении НАТО на восток.