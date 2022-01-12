Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заверила Киев, что США не планируют принимать каких-либо решений по Украине без ее участия, передает РИА Новости

По словам постпреда США, Штаты не намерены «принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО».

«НАТО+» для Украины: в США предложили оригинальный способ не принимать Киев в Альянс © CC0, Pixabay

Смит также отметила, что страны Альянса не намерены уступать России в том, что касается планов по дальнейшему расширению НАТО.

«Из наших предыдущих консультаций с нашими союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из союзных стран не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики открытых дверей», — сказала представитель США.

Смит заявила о единстве союзников по НАТО накануне переговоров с Россией.

Второй этап переговоров России и США по гарантиям безопасности пройдет 12 января в Брюсселе. Состоится заседание Совета Россия-НАТО. Ранее Москва передала Вашингтону проект соглашений по гарантиям безопасности, включающий пункт о нерасширении НАТО на восток.