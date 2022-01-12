События в Казахстане говорят о том, что Украине надо ускорить вступление в НАТО. Об этом 11 января заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, замглавы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко, передает «Цензор.НЕТ»

НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к РФ - посол © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Мережко считает, что Украину ждала судьба Казахстана, если бы она не выбрала путь интеграции с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

Киеву не стоит вмешиваться в дела соседнего государства, в котором прошли беспорядки, уверен депутат.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.