США работают вместе с Германией и другими странами ЕС над отсрочкой запуска газопровода «Северный поток - 2», сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для журналистов в Госдепартаменте 11 января, передает «Коммерсант»

Погребинский дал Москве совет насчет Нуланд © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — рассказала Нуланд.

Ранее генсекретарь правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что запуск «Северного потока — 2» не связан с политикой.

В ноябре в Германии приостановили процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора. Это необходимо для соответствия проекта «Северного потока-2» законодательству ЕС.