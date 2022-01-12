Украинский астролог Влад Росс заявил, что ближайшие 12 месяцев будут очень сложными, поскольку Тигр любит перевороты, восстания, передел земель и имущества, а вот авторитеты ненавидит, поэтому неизменно скидывает их с пьедестала в свой год. Об этом на днях написал «Апостроф»

Нарушает принципы ООН: Зеленского попросили объясниться за черный список для артистов © president.gov.ua Влада Росса, революционер Тигр и сам не прочь стать авторитетом, поэтому в этом году желающих примерить на себя роль бунтаря будет больше, чем обычно. А учитывая современные возможности, перевернуть что-нибудь, люди наделенные авторитетом или славой, смогут из любой точки мира. В этом плане, уверен специалист по звездам, мир ждет настоящая жара. С погодой также.

«Юпитер и Марс будут царствовать в стихии огня, и он будет сжигать. Нас, в том числе, ждет очень жаркое лето, вплоть до того, что не будет хватать осадков. В начале года их будет много, пока Юпитер будет в Рыбах до мая, а потом резко наступит жара, опять будут гореть леса», — утверждает астролог.