По словам Влада Росса, революционер Тигр и сам не прочь стать авторитетом, поэтому в этом году желающих примерить на себя роль бунтаря будет больше, чем обычно. А учитывая современные возможности, перевернуть что-нибудь, люди наделенные авторитетом или славой, смогут из любой точки мира. В этом плане, уверен специалист по звездам, мир ждет настоящая жара. С погодой также.
«Юпитер и Марс будут царствовать в стихии огня, и он будет сжигать. Нас, в том числе, ждет очень жаркое лето, вплоть до того, что не будет хватать осадков. В начале года их будет много, пока Юпитер будет в Рыбах до мая, а потом резко наступит жара, опять будут гореть леса», — утверждает астролог.