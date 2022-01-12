«У нас существует большой отложенный инфляционный риск, который произойдет в ближайшее время и тогда мы не будем говорить «о танках Путина на границах», а будем говорить о курсе доллара. Это ждет не только Украину, но Украину в большем количестве, если смотреть статистику Национального банка по выходу иностранцев из государственных обязанностей», — заявил он.
Также Куликов отметил, что Украину ждет огромное обесценивание гривны, что связано с ситуацией с газом и энергоносителями.
Ранее эксперт также выразил мнение, что украинскую власть устраивает ситуация с нерешенным конфликтом в Донбассе, поскольку она не располагает инструментами для принятия его обратно. По его мнению, ситуация в Донбассе за последние восемь лет якобы устраивает не только Украину, но и Россию с США.