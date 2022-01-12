Прошлый год с экономическим кризисом может показаться украинцам вполне удачным, поскольку в 2022 году ожидается сильная инфляция. Такое мнение 11 января выразил экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала «Наш»

«У нас существует большой отложенный инфляционный риск, который произойдет в ближайшее время и тогда мы не будем говорить «о танках Путина на границах», а будем говорить о курсе доллара. Это ждет не только Украину, но Украину в большем количестве, если смотреть статистику Национального банка по выходу иностранцев из государственных обязанностей», — заявил он.

Экс-глава бюро Интерпола Украины: Украина не готова к возвращению Донбасса © Facebook, Операція об'єднаних сил

Ранее эксперт также выразил мнение, что украинскую власть устраивает ситуация с нерешенным конфликтом в Донбассе, поскольку она не располагает инструментами для принятия его обратно. По его мнению, ситуация в Донбассе за последние восемь лет якобы устраивает не только Украину, но и Россию с США.