«Зеленский будет зависать над пропастью, потому что у него в конце февраля — в начале марта в "дом власти" входит планета несчастий — Сатурн. И вот этот период, со второй половины февраля по апрель, у него самый трудный», — заключил астролог.
По его словам, 2 марта наступившего года произойдет парад пяти планет, а это очень опасный момент, в такие периоды обычно происходят техногенные катастрофы или аварии вроде веерных отключений света, отопления, газа. В этом году, считает Росс, возможна даже блокировка газовой трубы.
«В общем, все очень сложно у Зеленского весной, а сразу после майских праздников в знак Овна входят планеты войны — Марс и Юпитер, и Овен — это знак войны. Май и июнь — это самая большая опасность войн, которые только можно себе представить на территории нашей страны». — констатировал специалист по звездам.
Ранее Росс предсказывал, что на Украине могут случиться досрочные выборы, причем как президента, так и парламента, но произойдет это не раньше 2023 года.