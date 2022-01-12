Украинский астролог Влад Росс изучил натальную карту своей страны, президента Владимира Зеленского и пришел к выводу, что наступивший 2022 год будет крайне сложным и для страны, и для ее лидера. Об это на днях написал «Апостроф»

«Зеленский будет зависать над пропастью, потому что у него в конце февраля — в начале марта в "дом власти" входит планета несчастий — Сатурн. И вот этот период, со второй половины февраля по апрель, у него самый трудный», — заключил астролог.

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«В общем, все очень сложно у Зеленского весной, а сразу после майских праздников в знак Овна входят планеты войны — Марс и Юпитер, и Овен — это знак войны. Май и июнь — это самая большая опасность войн, которые только можно себе представить на территории нашей страны». — констатировал специалист по звездам.

Ранее Росс предсказывал, что на Украине могут случиться досрочные выборы, причем как президента, так и парламента, но произойдет это не раньше 2023 года.