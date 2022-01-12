Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект об отмене обязательной постановки на воинский учет украинок. Документ опубликован на сайте Рады 11 января

«Предлагаю вернуть в предыдущую редакцию ч. 11 статьи 1 Закона, где было определено, что на воинский учет берутся женщины, имеющие специальность, родственную соответствующей военно-учетной специальности», — пояснил Гончаренко в своем Telegram.

«Украинки – новое чудо-оружие Киева». Зачем на Украине ставят женщин на воинский учет © Facebook, Міністерство оборони України

В декабре на Украине вступил в силу приказ Минобороны о воинском учете украинок, который всколыхнул общество.

Документ расширяет перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны становиться на воинский учет. На сайте Зеленского появилась петиция с требованием отмены закона.