«Предлагаю вернуть в предыдущую редакцию ч. 11 статьи 1 Закона, где было определено, что на воинский учет берутся женщины, имеющие специальность, родственную соответствующей военно-учетной специальности», — пояснил Гончаренко в своем Telegram.
Также депутат предложил дополнить закон нормой, согласно которой женщины, годные к военной службе, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет по возрасту: до 50 лет — за офицерскими званиями, до 45 лет — с другими воинскими званиями.
В декабре на Украине вступил в силу приказ Минобороны о воинском учете украинок, который всколыхнул общество.
Документ расширяет перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны становиться на воинский учет. На сайте Зеленского появилась петиция с требованием отмены закона.