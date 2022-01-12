«Предлагаю вернуть в предыдущую редакцию ч. 11 статьи 1 Закона, где было определено, что на воинский учет берутся женщины, имеющие специальность, родственную соответствующей военно-учетной специальности», — пояснил Гончаренко в своем Telegram.

«Украинки – новое чудо-оружие Киева». Зачем на Украине ставят женщин на воинский учет
«Украинки – новое чудо-оружие Киева». Зачем на Украине ставят женщин на воинский учет
© Facebook, Міністерство оборони України
Также депутат предложил дополнить закон нормой, согласно которой женщины, годные к военной службе, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет по возрасту: до 50 лет — за офицерскими званиями, до 45 лет — с другими воинскими званиями.

В декабре на Украине вступил в силу приказ Минобороны о воинском учете украинок, который всколыхнул общество.

Документ расширяет перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны становиться на воинский учет. На сайте Зеленского появилась петиция с требованием отмены закона.