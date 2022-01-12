«Сейчас функция Украины — быть проектом "антиРоссия". Представьте, что у вас в туфле гвоздь или камешек, вы идете, а он вам постоянно мешает, а вытащить его нельзя, потому что такая субъектность у этой туфли, она продается сразу с камнем. Вот Украина — это камешек в туфлях [президента России Владимира] Путина. Вместо того чтобы думать о своем развитии, мы просим, чтобы ввели санкций против России и против них ввели санкций, а Россия уже сама просит о тех санкциях, потому что благодаря им, они начали развивать собственное производство», — отметил Грановский.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.
Россия и США провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности. Документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.