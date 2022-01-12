Политический консультант, генеральный директор телеканала «НАШ» Владимир Грановский 11 января заявил, что на сегодняшний день Украина пришла к тому, что лишь выполняет функции «антиРоссии»

Зеленский говорит о мире в Донбассе, а России нужна мирная Украина. Притом вся © cont.ws/@volodymyr666 Владимира] Путина. Вместо того чтобы думать о своем развитии, мы просим, ​​чтобы ввели санкций против России и против них ввели санкций, а Россия уже сама просит о тех санкциях, потому что благодаря им, они начали развивать собственное производство», — отметил Грановский.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

Россия и США провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности. Документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.