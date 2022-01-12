«Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться твердой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», — заявил Владимир Зеленский.
Также Зеленский вновь напомнил о важности позиции «никаких решений об Украине без Украины».
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада внести ясность в заявления о возможном введении санкций в случае «агрессии России против Украины».
По словам Кулебы, санкции в том числе должны будут предполагать отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и ограничения на операции с суверенным долгом РФ.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.
Россия и США провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности. Документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.