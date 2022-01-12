Украинской власти не стоит говорить об успехах реформ в стране, поскольку успешной и реально рабочей стала только административная реформа. Об этом 11 января заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире телеканала UkrLive

«Единственная реформа, которой Украина действительно может похвастаться, — это административная реформа с паспортными столами. Все стало намного проще. Центры предоставления административных услуг работают намного эффективнее, чем советские паспортные столы. А есть сейчас что-то другое подобное? Нет», — заявил он.

«Украина стала лидером Европы»: Делягин предсказал экономическое будущее Киева © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В октябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление, которое шокировало миллионы украинцев. По словам Шмыгаля, через 10-15 лет государство не сможет выплачивать пенсии.

Украинский политолог Дмитрий Спивак также заявил, что пенсионная система Украины себя исчерпала, а частным фондам люди доверять не будут, чтобы хранить в них свои сбережения.