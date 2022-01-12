«Единственная реформа, которой Украина действительно может похвастаться, — это административная реформа с паспортными столами. Все стало намного проще. Центры предоставления административных услуг работают намного эффективнее, чем советские паспортные столы. А есть сейчас что-то другое подобное? Нет», — заявил он.
При этом он отметил, что пенсионную реформу нельзя отнести к успешным, поскольку «нельзя накапливать там, где есть ущерб».
В октябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление, которое шокировало миллионы украинцев. По словам Шмыгаля, через 10-15 лет государство не сможет выплачивать пенсии.
Украинский политолог Дмитрий Спивак также заявил, что пенсионная система Украины себя исчерпала, а частным фондам люди доверять не будут, чтобы хранить в них свои сбережения.