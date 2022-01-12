Фракция «Голос» зарегистрировала в Киевском горсовете проект решения, которым захотела называть Россию Московией. Об этом на днях сообщили в Facebook-аккаунте политсилы

Зеленского снова попросили переименовать Россию в Московию © president.gov.ua

Кроме того, авторы инициативы предложили отказаться от использования в названии Российской Федерации «исторического названия территории современной Украины "Русь" (производных от нее)».

Для принятия соответствующего проекта горсовет должен проголосовать за проект решения и направить обращение президенту Украины, Верховной Раде и кабмину.

В августе прошлого года украинская писательница Лариса Ницой, яро поддерживающая закон об обязательном использовании украинского языка, предложила переименовать русский язык в московский. По ее словам, Россия исторически называлась Московией, следовательно, и язык должен называться соответствующе. Она добавила, что Россия просто «стырила» название языка у Украины.