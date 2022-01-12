Украине нужно перестать избирать президентов, которые будут работать на внешние интересы. Об этом 21 декабря в эфире телеканала UkrLive заявил украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук

«Самое смешное, что всего два украинских президента сопротивлялись внешним игрокам. И самое смешное, что это Леонид Кучма и Виктор Янукович. И еще смешнее то, что именно этих двух президентов сносили внешние игроки с помощью Майдана. Потому что создали мифы о том, что один якобы был очень сильно пророссийский и второй», — заявил он.

Корнейчук назвал украинской проблемой то, что президенты, которые избираются в стране после 2014 года, «являются компромиссами» между Вашингтоном и Москвой. «Хозяева жизни». Почему Порошенко и Кучма оказались для украинцев лучше Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру, идея свержения Виктора Януковича родилась не в посольстве США. По словам Килинкарова, она пришла в посольство США от украинских олигархов, которые давно хотели свергнуть Януковича, просто американцы не давали им этого сделать.