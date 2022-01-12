«Самое смешное, что всего два украинских президента сопротивлялись внешним игрокам. И самое смешное, что это Леонид Кучма и Виктор Янукович. И еще смешнее то, что именно этих двух президентов сносили внешние игроки с помощью Майдана. Потому что создали мифы о том, что один якобы был очень сильно пророссийский и второй», — заявил он.
Корнейчук назвал украинской проблемой то, что президенты, которые избираются в стране после 2014 года, «являются компромиссами» между Вашингтоном и Москвой.
Как рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру, идея свержения Виктора Януковича родилась не в посольстве США. По словам Килинкарова, она пришла в посольство США от украинских олигархов, которые давно хотели свергнуть Януковича, просто американцы не давали им этого сделать.