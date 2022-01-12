Украинскую власть устраивает ситуация с нерешенным конфликтом в Донбассе, поскольку она не располагает инструментами для принятия его обратно. Такое мнение 11 января выразил экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала «Наш»

«Что мы будем делать? Есть ли у нас хоть один административный инструмент, в результате которого мы готовы на данных территориях установить административный порядок Украины? Полиция, которая будет патрулировать, службы, реестры, пенсии — всего этого нет. Мы об этом не думаем, нас устраивает та ситуация, в которой мы находимся», — отметил Куликов.

«Даже не думать о возвращении Крыма и Донбасса». К чему готовит Киев связанный с США политик © Facebook, Анатолій Гриценко / Facebook, Анатолій Гриценко / Перейти в фотобанк

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на то, что риторика США по отношению к Украине в переговорах с Россией фальшива. Кроме того он отметил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиск псевдопартнеров со стороны США и стран НАТО.