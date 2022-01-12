«Пенсионный фонд нельзя запустить без запуска экономики. Что касается самой пенсионной системы, понятно, что она исчерпала себя… Скажите мне, понесут люди сегодня свои кровные сбережения в какие-то там частные фонды и так далее? Ответ простой — нет. Значит, это все не работает, и новое создать они не могут», — сказал он.
Политолог также отметил, что накопительной системе граждане могут не доверять, учитывая, сколько украинских банков закрылось при бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
В октябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступал перед студентами Львовской политехники. Глава правительства сделал заявление, которое шокировало миллионы украинцев. По словам Шмыгаля, через 10-15 лет государство не сможет выплачивать пенсии.
Еще в 2007 году Нацбанк Украины (НБУ) сформировал для своих сотрудников отдельный пенсионный фонд, в который они переводили 3% своих зарплат, чтобы получить дополнительную пенсию со временем. Эти средства НБУ вкладывал в «прибыльные предприятия». В итоге вложенные средства испарились вскоре после победы Евромайдана — в 2015 году. Пропало в общей сложности около миллиарда гривен (около 3 млрд рублей).