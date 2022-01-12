Украинская пенсионная система себя исчерпала, а частным фондам люди доверять не будут. Об этом 11 января заявил политолог Дмитрий Спивак в эфире телеканала «Украина 24»

Тимошенко: Пенсионные взносы украинцев уходят в небо © ba.org.ua / ba.org.ua / Перейти в фотобанк

Политолог также отметил, что накопительной системе граждане могут не доверять, учитывая, сколько украинских банков закрылось при бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

В октябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступал перед студентами Львовской политехники. Глава правительства сделал заявление, которое шокировало миллионы украинцев. По словам Шмыгаля, через 10-15 лет государство не сможет выплачивать пенсии.

Еще в 2007 году Нацбанк Украины (НБУ) сформировал для своих сотрудников отдельный пенсионный фонд, в который они переводили 3% своих зарплат, чтобы получить дополнительную пенсию со временем. Эти средства НБУ вкладывал в «прибыльные предприятия». В итоге вложенные средства испарились вскоре после победы Евромайдана — в 2015 году. Пропало в общей сложности около миллиарда гривен (около 3 млрд рублей).