НАТО способствует агрессивному отношению Украины к России. Об этом 12 января заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News

Всё упирается в Украину, но у неё один путь: чего ожидать от переговоров России и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По его словам, любое государство имеет право принимать решение о вступлении в альянс в соответствии со своими интересами.

«Но в то же время каждое государство должно принимать во внимание интересы <…> соседей, историю, экономическую ситуацию, во внимание должны приниматься все факторы, а не только один», — подчеркнул посол.

При этом Келин выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе, а, наоборот, может привести к риску войны.

Посол обратил внимание на ряд агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ. В частности, на учения ВМС членов альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры.

«Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, (…) войска готовы ответить на любые угрозы», — заявил он.

По его словам, Россия желает договориться о "принципах сосуществования" с НАТО для стабилизации обстановки в Европе, которые будут "закреплены на бумаге", а также не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в США.

Говоря об идее вступления России в НАТО, Келин отметил, что она никогда не была реалистичной.

По поводу намеченного на среду заседания Совета Россия — НАТО посол России сказал, что худшим итогом будет повторение позиций от других членов НАТО, как это происходило в последнее время.