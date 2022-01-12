«Мы видим, что НАТО подталкивает Украину быть более и более агрессивной. Нам этого не хочется. <…> Мы видели похожую ситуацию в 2008 году, когда НАТО обещала принять Грузию в НАТО, и Грузия стала очень агрессивной, стала агрессивной к Южной Осетии и Абхазии», — отметил он.
По его словам, любое государство имеет право принимать решение о вступлении в альянс в соответствии со своими интересами.
«Но в то же время каждое государство должно принимать во внимание интересы <…> соседей, историю, экономическую ситуацию, во внимание должны приниматься все факторы, а не только один», — подчеркнул посол.
При этом Келин выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе, а, наоборот, может привести к риску войны.
Посол обратил внимание на ряд агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ. В частности, на учения ВМС членов альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры.
«Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, (…) войска готовы ответить на любые угрозы», — заявил он.
По его словам, Россия желает договориться о "принципах сосуществования" с НАТО для стабилизации обстановки в Европе, которые будут "закреплены на бумаге", а также не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в США.
Говоря об идее вступления России в НАТО, Келин отметил, что она никогда не была реалистичной.
По поводу намеченного на среду заседания Совета Россия — НАТО посол России сказал, что худшим итогом будет повторение позиций от других членов НАТО, как это происходило в последнее время.