Бывший депутат Рады Тарас Черновол 11 января в колонке для «Главреда» написал, что плохие взаимоотношения президента Украины Владимира Зеленского и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель испортили перспективы сотрудничества между странами

Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия - Bild © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Политик уточнил, что в ходе визита в Берлин Зеленский не стал встречаться с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, занимающей пост главы МИД ФРГ.

Президент Украины также не стремился установиться связи с представителями СДПГ.

«Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину», — заключил Черновол.

Экс-парламентарий напомнил, что Германия ввела запрет на продажу Украине оружия по линии НАТО. По его мнению, это ограничение со стороны Берлина является «бедой» и «серьезной проблемой» для Киева.