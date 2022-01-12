Смаилов заявил, что новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом страны задачи, которые направлены на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса.
Новый глава кабмина признал, что очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству.
«От нашей работы ждут реальных результатов», — отметил он.
На прошлой неделе на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.
Накануне он назначил Смаилова премьером. С января 2022 года 49-летний Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы он был министром финансов, помощником главы государства, президентом Нацхолдинга «Казагро», а также председателем республиканского агентства по статистике.