Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 12 января в ходе первого заседания нового кабинета назвал задачу правительства. Онлайн-трансляция велась на странице премьера в Facebook

Токаев назначил нового премьер-министра Казахстана © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Новый глава кабмина признал, что очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству.

«От нашей работы ждут реальных результатов», — отметил он.

На прошлой неделе на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.

Накануне он назначил Смаилова премьером. С января 2022 года 49-летний Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы он был министром финансов, помощником главы государства, президентом Нацхолдинга «Казагро», а также председателем республиканского агентства по статистике.