Американские чиновники своими заявлениями торпедируют переговоры РФ-США, Россия ждет конкретных действий, а не обвинений во всех грехах. Об этом 12 января заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, говорится на Facebook-странице ведомства

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В ответ на слова замгоссекретаря Виктории Нуланд, которая возложила на РФ ответственность за напряжение вокруг Украины, Антонов заявил, что в момент переговоров нужно быть аккуратнее с высказываниями.

«Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе», — подчеркнул посол.

По его словам, России нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах.

«Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок. <…> Мы четко и ясно обозначили свои приоритеты. Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения. Мы — за разрядку напряженности. За создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества», — добавил высокопоставленный дипломат.

Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений. 12 января консультации продолжатся в рамках заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — в Вене, на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.