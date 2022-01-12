«Если говорить к какому формату мира мы приближаемся, то сейчас… четыре-пять альтернативных миров формируется. И каждый из них будет иметь свою экономическую модель, политическую и даже свою модель гуманитарную. Поэтому это не многополярный мир, это альтернативные миры, каждый из которых будет формировать свою мини вселенную в рамках общей мировой системы», — сказал эксперт.
В частности, Кущ отметил, что важнейшими, безусловно, являются переговоры России и США, которые считаются с мнением Китая.
Ранее директор Института украинской политики, политолог Руслан Бортник заявил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиске псевдо партнеров со стороны США и стран НАТО. При этом он отметил, что США ровно так же, как и Россия видят то, что Украина слишком несамостоятельна, чтобы решать свои проблемы.