Геополитические настроения крупнейших влиятельных стран мира, которые начали процесс пересмотра стратегических отношений с союзниками и оппонентами, сильно изменились за прошедший год. Об этом 12 января заявил в эфире телеканала «Наш» украинский экономист Алексей Кущ

Кущ: Экономический прогноз по Украине в 2,5 раза хуже, чем в среднем по миру © Facebook, Алексей Кущ

В частности, Кущ отметил, что важнейшими, безусловно, являются переговоры России и США, которые считаются с мнением Китая.

Ранее директор Института украинской политики, политолог Руслан Бортник заявил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиске псевдо партнеров со стороны США и стран НАТО. При этом он отметил, что США ровно так же, как и Россия видят то, что Украина слишком несамостоятельна, чтобы решать свои проблемы.