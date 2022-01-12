Хотя американская сторона пока не пошла на серьезные уступки в адрес Москвы, сам факт того, что переговоры состоялись, стали своего рода победой для Кремля, считают эксперты.
NYT полагают, что теперь переговоры о безопасности станут одной из главных проблем Белого дома.
«Но вопреки недавним прогнозам разведки, Россия не увеличивает численность своих войск на Украине, о чем американские представители рассказали The New York Times. Это свидетельствует о том, что президент Владимир Путин пока не принял окончательного решения о нападении», — подчеркнули колумнисты.
В понедельник в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа.