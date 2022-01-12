«Война, которую мы знаем по Донбассу, Сирии, Йемену, Закавказью, а теперь еще и Казахстану, скоро, может быть, охватит Тайвань, Украину или Прибалтику. Но речь также о множестве других конфликтов, в которых враги с другого театра военных действий будут заключать внезапные тактические союзы против союзников своих недавних друзей на противоположном конце света», — сказал эксперт.
По его мнению, война в современном мире — уже совсем не то понятие, что всегда подразумевали под этим словом. Воевать начнут уже не государства, а частные капиталы, при этом страны будут «нанимать» на эту «работу».
«Наконец, это война, в которой, как и раньше, целые города могут исчезнуть под бомбами и ракетами, — но также и война, в которой убийственное устройство в виде детской игрушки влетит только в одно окно, и выиграет решающую битву. И большинство из нас, если нам просто повезет, может этого даже не заметить», — сказал аналитик.
Полностью интервью с Кондаром Рэнкасом можно прочитать здесь.