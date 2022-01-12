Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что в настоящее время происходит передел «рынка мира», скоро на Земле установится новый миропорядок, с ним поменяется и понятие Третьей мировой войны, которую эксперты пророчат с минуты на минуту

«Война, которую мы знаем по Донбассу, Сирии, Йемену, Закавказью, а теперь еще и Казахстану, скоро, может быть, охватит Тайвань, Украину или Прибалтику. Но речь также о множестве других конфликтов, в которых враги с другого театра военных действий будут заключать внезапные тактические союзы против союзников своих недавних друзей на противоположном конце света», — сказал эксперт.

Российский газ стал предметом борьбы внутри немецкого правительства - Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Наконец, это война, в которой, как и раньше, целые города могут исчезнуть под бомбами и ракетами, — но также и война, в которой убийственное устройство в виде детской игрушки влетит только в одно окно, и выиграет решающую битву. И большинство из нас, если нам просто повезет, может этого даже не заметить», — сказал аналитик.

Полностью интервью с Кондаром Рэнкасом можно прочитать здесь.