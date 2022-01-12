СССР был великой страной с сильной экономикой и мощнейшей армией, с территорией в 22 млн кв. километров и почти 300 млн населения. Об этом рассказал председатель ЛДПР Владимир Жириновский в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жириновский: Жалею, что противников СССР не сажали и не расстреливали в 1991-ом © РИА Новости, Илья Питалев

Главными проблемами СССР являлись однопартийность и продвижение наверх системы слабовольных и неспособных людей, именно члены партии могли рассчитывать на высокие должности и продвижение по службе, а не способные и грамотные беспартийные граждане со стратегическим мышлением лидеров, указал Жириновский.

Именно в августе 1991 года это проявилось в полной мере, когда из-за женственности и нерешительности коммунистов, которые могли сохранить СССР, мы потеряли великую страну, заключил собеседник издания.

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