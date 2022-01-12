«5 миллионов солдат стояли в Европе на дистанции суточного перехода до Ла-Манша. Самая хорошо вооруженная и сильная армия. Никто бы не рискнул тогда пикнуть против нас. Никогда бы не смог президент Америки что-то сказать в адрес нашего президента. Иностранные лидеры около Брежнева стояли и ждали, обнимет он их или не обнимет. Никсон сидел в номере и ждал, когда его примет Брежнев. Экономика наша была второй в мире. Медицина была бесплатной, учеба была бесплатной, цены на продукты были стабильными», — перечислил политик.
Главными проблемами СССР являлись однопартийность и продвижение наверх системы слабовольных и неспособных людей, именно члены партии могли рассчитывать на высокие должности и продвижение по службе, а не способные и грамотные беспартийные граждане со стратегическим мышлением лидеров, указал Жириновский.
Именно в августе 1991 года это проявилось в полной мере, когда из-за женственности и нерешительности коммунистов, которые могли сохранить СССР, мы потеряли великую страну, заключил собеседник издания.
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