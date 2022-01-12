Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе, Киев готов к необходимым решениям во время саммита «нормандского формата».
На самом деле замороженность конфликта в Украине не выгодна только Украине, потому что она от этого теряет жизни людей, экономический потенциал, коммуникацию с регионом, а также конфликт внутри семей, подчеркнул эксперт.
«Это также вопрос экономического восстановления, деиндустриализации, которая происходит. Это все необходимо остановить и решить эти проблемы, а остановить это можно только урегулированием военного конфликта», — указал Лазарев.
Чтобы достигнуть какого-то компромиссного решения, на это должны пойти обе стороны. Пока что все стороны согласились только на Минские соглашения, заключил собеседник издания.
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