Все стороны украинского кризиса заинтересованы в том, чтобы ситуация в Донбассе оставалась в том состоянии, в котором она сейчас есть. Ее можно в любой момент использовать для поднятия ставок, для того, чтобы сокрыть какие-то вещи и выторговать некие позиции. Об этом рассказал политолог Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © Facebook, Александр Лазарев Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе, Киев готов к необходимым решениям во время саммита «нормандского формата».

На самом деле замороженность конфликта в Украине не выгодна только Украине, потому что она от этого теряет жизни людей, экономический потенциал, коммуникацию с регионом, а также конфликт внутри семей, подчеркнул эксперт.

«Это также вопрос экономического восстановления, деиндустриализации, которая происходит. Это все необходимо остановить и решить эти проблемы, а остановить это можно только урегулированием военного конфликта», — указал Лазарев.

Чтобы достигнуть какого-то компромиссного решения, на это должны пойти обе стороны. Пока что все стороны согласились только на Минские соглашения, заключил собеседник издания.

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