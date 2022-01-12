Глобальный миропорядок меняется, скоро решения о мире и войне будут принимать не государства, а корпорации. А на такой карте мира участь Украины может стать еще более незавидной, заявил в интервью изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас

«Что же касается несчастной Украины… Хотя организованный грабеж (государства — ред.) шел практически с первых минут после «евромайдана», но Украина все же потенциально очень богатая страна. Разве мы не помним, как в предыдущую мировую войну немцы даже черноземы эшелонами оттуда увозили?

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В качестве подтверждения своих слов аналитик напомнил, что команда президента Владимира Зеленского легализовала торговлю сельскохозяйственной землей и крупную иностранную собственность. В рамках этих решений в 2022 году с молотка должны уйти 700 из оставшихся 3500 госпредприятий. И речь идет ни много ни мало об объектах электроэнергетики, горнодобывающих и металлургических комбинатах.

«Именно поэтому Зеленский объявил свою комическую «войну с олигархами» (т.е. с кем, с самим собой?) — чтобы никто не мешал западному капиталу «пастись» на украинской собственности. Чтобы самому спокойно жрать — западный капитал должен пугать других войной, вот и вся загадка «российских планов агрессии против Украины»», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Кондаром Рэнкасом можно прочитать здесь.