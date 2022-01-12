США теряет свое влияние, однако в скором времени решать вопросы мира и войны на Земле будут совсем не государства. Об этом заявил польский политический аналитик Конрад Рэнкас в ходе ответов на вопросы журналистов издания Украина.ру

Цель по монетизации «агрессии» РФ в отношении Киева Запад успешно реализует - польский эксперт © Открытые источники

«Приходящая в упадок империя всегда борется с этим, особенно когда ранее она тщательно скрывала от себя собственную слабость. США должны корчить грозные мины, позвякивать ракетами, так они понимают свой престиж, это их внутренняя потребность, и так они хотят гарантировать подчинение оставшихся вассалов. Попытка преодолеть кризис последней попыткой расширения зоны влияния, отвлечение соперников, отсрочка неизбежного — это нормальные тактические приемы» — заключил эксперт.

По словам Рэнкаса, в американских кругах есть горячие головы, которые подожгли бы мир по принципу «всё или ничего» и «если не мы, то никто!», поэтому сейчас на мировом игровом поле есть и карта под названием «глобальная война».

Однако в скором времени, уверен аналитик, государства, в том числе США все равно ничего не будут решать, потому что…

«Реальными субъектами мирового порядка становятся именно крупные корпорации, а не державы, пусть даже великие. Именно большой бизнес, в конце концов, будет решать, ВОЙНА или МИР. Причем не только по линии Вашингтон — Москва, но, вполне возможно и в большей степени в многоугольнике Уолл-Стрит — Пекин — Шанхай…» — сказал эксперт.

Полностью интервью с Кондаром Рэнкасом можно прочитать здесь.