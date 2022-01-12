Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру отметил, что «холодная война» всегда приближается к «горячему» состоянию ровно в тот момент когда в очередной раз решается вопрос о местах базирования и дальностью действия ракетных комплексов

«Так было, когда в 1962 году Советский Союз сорвал попытку разместить американские ракеты в Турции, что не совсем точно называют «Кубинским кризисом». Так было уже при моей жизни, когда символами агрессивного империализма Рейгана и Тэтчер были «Першинги», «Томагавки» и система «Трайдент».

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В настоящее время, подчеркнул он, ситуация осложняется еще и тем, что антикитайская политика Дональда Трампа убила Договор о запрете ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Это значит, что ныне не существует эффективного международного регулирования продолжающейся, пусть официально и не объявленной, гонки вооружений между США и остальным миром.

«Хотя никто не отрицает современности и подготовки вооруженных сил РФ и мощи Китайской Народной Армии, но именно американцы тратят на вооружение больше всех в мире — 778 миллиардов долларов в год», — напомнил Рэнкас.

Такое положение дел, говорит он, не может не вызывать беспокойства, ведь такой огромный арсенал в конце концов может соблазнить кого-то на использование, «даже просто для того, чтобы освободить место для новых закупок вооружения». До сих пор, уточнил аналитик, все попытки обезопасить мир разбивались о сопротивление атлантических милитаристов.

«Однако я уверен, что стоило бы обратиться к ней сегодня, создав такую зону, исключающую передислокацию ракетных комплексов. В противном случае нам грозит перманентное состояние всеобщей гибридной войны — с возможностью перерастания ее в любой момент в полномасштабный глобальный конфликт», — заявил эксперт.

Полностью интервью с Конрадом Рэнкасом можно прочитать здесь.