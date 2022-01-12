Экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился своими соображениями относительно настоящего и будущего экономики Донбасса

«Ситуация ужасная, это понятно по всем причинам. Мы немного улучшили положение Донбасса, когда президент [Владимир] Путин подписал соответствующий указ, и товары произведенные в Донецке, Луганске, стали у нас признаваться, и, как я понимаю, сняли таможенную границу. Это очень хорошо, это прекрасно, но этого совершенно недостаточно, потому что под снарядами и бомбами, даже под угрозой снарядов и бомб — экономики не бывает», — сказал Делягин.

«Украина стала лидером Европы»: Делягин предсказал экономическое будущее Киева © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.