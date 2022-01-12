«Ситуация ужасная, это понятно по всем причинам. Мы немного улучшили положение Донбасса, когда президент [Владимир] Путин подписал соответствующий указ, и товары произведенные в Донецке, Луганске, стали у нас признаваться, и, как я понимаю, сняли таможенную границу. Это очень хорошо, это прекрасно, но этого совершенно недостаточно, потому что под снарядами и бомбами, даже под угрозой снарядов и бомб — экономики не бывает», — сказал Делягин.
По его мнению, положение дел на Донбассе будет сохраняться до тех пор, пока хотя бы на части Украины не произойдет денацификация, то есть очищение от нацисткой идеологи..
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.