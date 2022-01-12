Сертификация «Северного потока-2» («СП-2») отложена из-за объединения сил сразу нескольких заинтересованных сторон, однако цель их не столько Россия, сколько экономика Германии. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин

Российский газ стал предметом борьбы внутри немецкого правительства - Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Финансовому спекулянту нужна нестабильность, а что может быть более нестабильное, чем холодная зима в сытой стране? Вернее, в стране, которая привыкла считать себя сытой, пусть даже такой уже не является. Есть сугубо американские интересы ликвидировать немецкую экономику», — заметил Делягин.

Это желание Соединенных Штатов, а если более точно трампистов, пояснил он, совпадает с интересами англичан «уходя гасите всех, Европа должна лежать в руинах, чтобы мы могли над ней властвовать без американцев» и «несчастных поляков, которые просто хотят отомстить хоть кому-нибудь, не получается нам (русским — ред.), так давайте хоть немцам отомстим».

Интересы США, Великобритании и Польши разделяет также Китай. Пекину, напомнил Делягин, не выгодно развитие европейской промышленности, конкурирующей с ним. Результат действия всех этих сторон — сертификация «Северного потока-2» отложена.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.