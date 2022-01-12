Экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что единственное, что Украина продолжит беднеть, что неминуемо приведет к закономерному результату - полномасштабной войне

«На Украине все будет плохо. Украина стала лидером Европы, она выполнила свою мечту. Но по специфическому показателю — по бедности. Украине удалось обогнать не только Болгарию по нищете, но и Молдавию. Это действительно выдающееся достижение. Не уверен, что к нему стремились сознательно, но, в общем, получилось», — сказал Делягин.

Политика Запада аукнется миру голодом и серией новых цветных революций - Делягин © Открытые источники

«Когда люди живут в абсолютной беспросветности, беднея с каждым днем, и у них нет возможности (вырваться — ред.), единственный способ удержать их в подчинении — это война. Террора недостаточно. Просто террор в какой-то момент станет недостаточным. И, в общем, у них этот момент приближается», — уверен экономист.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.