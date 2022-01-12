«На Украине все будет плохо. Украина стала лидером Европы, она выполнила свою мечту. Но по специфическому показателю — по бедности. Украине удалось обогнать не только Болгарию по нищете, но и Молдавию. Это действительно выдающееся достижение. Не уверен, что к нему стремились сознательно, но, в общем, получилось», — сказал Делягин.
С учетом этого обстоятельства, подчеркнул он, а также беря во внимание другие проблемы, например, сложности с поиском работы вовне в период пандемии, «единственный способ удержать украинское общество в подчинении- это война».
«Когда люди живут в абсолютной беспросветности, беднея с каждым днем, и у них нет возможности (вырваться — ред.), единственный способ удержать их в подчинении — это война. Террора недостаточно. Просто террор в какой-то момент станет недостаточным. И, в общем, у них этот момент приближается», — уверен экономист.
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.