«Климатическое мошенничество в Европе, в Китае, в США привело к абсурдному удорожанию газа, привело к энергетическому кризису. И как-то все тактично умалчивают о том, что подорожание газа — это не просто вам становится холоднее, но это прекращение производства минеральных удобрений. А когда у вас нет минеральных удобрений, то у вас нет нормального урожая», — сказал Делягин.
Он уточнил, что первыми эту проблему ощутят европейцы, так как их почвы давно утратили все питательные вещества и без удобрений урожая давать не смогут.
«Для мира это означает прямой дефицит продовольствия. Европа может забрать себе еду из тех стран, которые сейчас живут за счет импорта еды. Скажем, из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока… И они могут остаться без еды. Не с арабо-израильским конфликтом, не с проблемой денуклеаризации… А — без еды», — подчеркнул экономист.
Последнее, по его мнению, прямой путь к новой серии переворотов, революций и вооруженных восстаний.
«Когда в 2010 году у нас была засуха, и мы прекратили экспорт зерна, через год после этого в Северной Африке случилась череда цветных революций. Да, конечно, американцы поработали очень здорово, но мы внесли свои 5 копеек, потому что наше зерно заменить оказалось крайне сложно. Хлеб подорожал. А для Египта, скажем, для основной массы населения, для 80%, подорожание хлеба на 15-20% означает, что хлеб становится недоступен. Просто нельзя его купить, нет денег. Так что потрясения, катаклизмы в мире будут большие», — резюмировал Делягин.
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.