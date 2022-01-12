Экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал о том, что политика крупных стран мира в скором времени может привести не только к глобальному экономическому кризису, но и голоду

«Климатическое мошенничество в Европе, в Китае, в США привело к абсурдному удорожанию газа, привело к энергетическому кризису. И как-то все тактично умалчивают о том, что подорожание газа — это не просто вам становится холоднее, но это прекращение производства минеральных удобрений. А когда у вас нет минеральных удобрений, то у вас нет нормального урожая», — сказал Делягин.

Новые юридические обстоятельства: Рар объяснил проблему сертификации «Северного потока-2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

«Для мира это означает прямой дефицит продовольствия. Европа может забрать себе еду из тех стран, которые сейчас живут за счет импорта еды. Скажем, из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока… И они могут остаться без еды. Не с арабо-израильским конфликтом, не с проблемой денуклеаризации… А — без еды», — подчеркнул экономист.

Последнее, по его мнению, прямой путь к новой серии переворотов, революций и вооруженных восстаний.

«Когда в 2010 году у нас была засуха, и мы прекратили экспорт зерна, через год после этого в Северной Африке случилась череда цветных революций. Да, конечно, американцы поработали очень здорово, но мы внесли свои 5 копеек, потому что наше зерно заменить оказалось крайне сложно. Хлеб подорожал. А для Египта, скажем, для основной массы населения, для 80%, подорожание хлеба на 15-20% означает, что хлеб становится недоступен. Просто нельзя его купить, нет денег. Так что потрясения, катаклизмы в мире будут большие», — резюмировал Делягин.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.