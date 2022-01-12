Экономические прогнозы на будущее очень тревожные, поскольку мировая экономика переживает явления, которые ранее в истории не происходили. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин

«Итоги года очень тревожные, потому что мы переходим в новое состояние мировой экономики, для которой теория не написана вообще. Два примера: накачивание американской экономики долларами привело к тому, что доллары стали попадать в те сектора, куда раньше они не попадали. В результате в Америке инфляция выше, чем у нас (в России — ред.), это не шутка», — сказал Делягин.

«Федеральная резервная система вывела из спекулятивного сектора экономики, по-моему, 1,8 триллиона долларов за один день, вернув ценные бумаги их владельцам. То есть это будет стагнация на фондовом рынке, если не падение вообще. Происходит, как говорили в прошлом году, кризис глобальной логистики, сейчас уже говорят, крах глобальной логистики», — констатировал эксперт.

Впереди, уверен экономист, уже не рыночная, а совершенно новая экономика — экономика распределения.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике, членом фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Михаилом Делягиным можно посмотреть в этом видео.