Запуск «Северного пока-2» - вопрос не только юридический, но и политический, ведь проект - символ хороших отношений между Германией и Россией, в чем не заинтересованы Польша, Прибалтика и немецкая Партия Зеленых. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил немецкий политолог Александр Рар

«Социал-демократы против того, чтобы оттягивать сертифицирование, так как Германия нуждается в больших объемах газа. Поэтому тема российского газа стала предметом борьбы внутри немецкого правительства. Канцлеру [Олафу] Шольцу не нравится позиция зеленых. Он говорит: прежде всего, я решаю внешнеполитические вопросы. Но [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок ему возражает, так как для нее и для ее избирателей Россия чуть ли не враг», — пояснил Рар.

Новые юридические обстоятельства: Рар объяснил проблему сертификации «Северного потока-2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.