«Социал-демократы против того, чтобы оттягивать сертифицирование, так как Германия нуждается в больших объемах газа. Поэтому тема российского газа стала предметом борьбы внутри немецкого правительства. Канцлеру [Олафу] Шольцу не нравится позиция зеленых. Он говорит: прежде всего, я решаю внешнеполитические вопросы. Но [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок ему возражает, так как для нее и для ее избирателей Россия чуть ли не враг», — пояснил Рар.
С одной стороны, уточнил он, немецкая пресса аплодирует Бербок, с другой — 60% немцев выступают за хорошие отношения с Россией. Так или иначе, заключил политолог, проблема «Северного потока-2» может стать серьезным камнем преткновения, разрушающим правящую коалицию Германии.
Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.