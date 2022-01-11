Группа конгрессменов от находящейся ныне в оппозиции американской Республиканской партии внесет в парламент США законопроект, который объявит Украину страной «НАТО+». Об этом 11 января сообщило интернет-издание «Голос Америки», признанное в России СМИ-иноагентом

Как уточняется, законопроект прописан в крайне агрессивном антироссийском ключе.

«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы», — цитирует издание представителя республиканцев в комитете Палаты представителей по международным делам Майкла Маккола, которого в публикации называют «главным спонсором законопроекта».

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Помимо создания «НАТО+» для Украины документ «предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода «Северный поток — 2», чтобы он так и не был введен в эксплуатацию».

Также законопроект отвергает предложения России по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и требует определить, является ли РФ «государством-спонсором терроризма».

Что интересно, за всей этой русофобской риторикой скрывается тот факт, что американские конгрессмены все равно не дают Украине шансов стать членом НАТО и получить хотя бы юридические гарантии того, что войска Альянса выступят на ее стороне в случае какого-либо военного конфликта.

На надеждах нынешней украинской власти на реальную поддержку «заграницы» в очередной раз приходится ставить крест.