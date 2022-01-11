В случае «вторжения России» более 90% граждан Украины будут защищать страну, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому телеканалу Channel 4

По словам Ермака, сейчас Украина значительно лучше готова к «войне с Россией», чем в 2014 году. Он выразил уверенность в том, что более 90% населения Украины будут защищать страну в случае «нападения России».

«Победа Украины, улаживание украинского кейса, будет одной из самых больших побед всех наших партнеров. В то же время некоторые проблемы и продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будут одним из самых больших поражений наших стран-партнеров», — заявил глава Офиса президента.

Теперь американцы не смогут навязать миру свою игру. Как прошли переговоры РФ и США в Женеве © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В течение последних месяцев страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В ответ Москва подчёркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.