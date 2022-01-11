Украинские праворадикалы из Нацкорпуса 10 января собрали в Черкассах митинг «в поддержку жителей Казахстана и против оккупации Путина». Фото акции размещено на их сайте

«Казахские боевики», языковые патрули и националисты. Как события в Казахстане компрометируют Киев © REUTERS, Mariya Gordeyeva приняло участие около двадцати человек. Они развернули плакатики с надписью по-английски «Скажи нет Путину».

Также митингующие принесли карту, на которой поделили территорию России на две части — между Украиной и Казахстаном.

«Многие готовы ехать в Казахстан, помогать, поддержать, но когда спрашивают, при чем чем здесь Украина, то я отвечаю, что сегодня почти двухтысячная группировка на границе Украины, мы имеем угрозу полной оккупации Украины со стороны России», — заявил глава ячейки Нацкорпуса в Черкассах Дмитрий Кухарчук.

Участники акции подготовили обращение с требованиями к Владимиру Зеленскому и Верховной Раде.

Они призвали власти Украины сделать заявление о своей позиции по ситуации в Казахстане и осудить действия ОДКБ, а также разработать механизм поддержки антироссийских движений в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автомобильное топливо. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых.

Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.