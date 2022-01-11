Президент РФ Владимир Путин, предложил двусторонние российско-американские переговоры по безопасности с целью разобщения атлантического единства и демонстрации незначительности ЕС. Такое мнение выражается в редакционной статье, опубликованной испанской газетой El País 11 января

В статье, озаглавленной «Исчезнувшая Европа», утверждается, что недавняя поездка на Украину представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля имела, в первую очередь, символическое значение, с учётом того, что российско-американские переговоры «затмевают» брюссельскую дипломатию, указывает газета.



Боррель выступил за участие ЕС в дискуссиях по безопасности с РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Сейчас они изображают единство, но происходит это по разным причинам.

В то время как Франция хочет создать единую оборонную политику Европы, Польша и прибалтийские страны боятся, что Джо Байден договориться с Владимиром Путиным за их счёт, считает El País.



Полгода назад страны ЕС «пришли в ужас», узнав о франко-германском предложении по открытию каналов коммуникации с Россией. Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону пришлось отказаться от предложения. А сейчас и Париж, и Берлин посылают своих дипломатов на прямые переговоры с Москвой, и, частично, это тоже является причиной нынешнего печального положения брюссельской дипломатии, указывает издание.



Но, с другой стороны, если в ЕС нет единой позиции, то

«было бы странно, если бы Германия или Франция… были бы вынуждены ждать согласия Литвы, чтобы поговорить с Россией», — говорится в статье.

В заключении, в статье выражается надежда, что кризис вокруг Украины послужит тому, чтобы двадцать семь стран ЕС осознали важность существования сильной внешней политики и безотлагательного развития стратегического суверенитета.