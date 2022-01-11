Переговоры США и РФ, касающиеся Украины, могут свидетельствовать о разделе страны на сферы влияния, предположил директор Центра исследований проблем гражданского общества Украины в колонке для издания «Главред» 11 января

Украине пора вести прямые переговоры с Россией - Бортник © Руслан Бортник

«В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это — опасно для Украины», — заявил Кулик.

Он призвал власти Украины «не допустить реализации Вашингтоном моделей», которые могли бы причинить вред стране.

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, в ходе дискуссии российская сторона четко аргументировала свою позицию.