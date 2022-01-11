Политолог прокомментировал переговоры России и США в Женеве 10 января. По его мнению, сам факт переговоров этих государств уже опасен для Украины.
«В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это — опасно для Украины», — заявил Кулик.
Он призвал власти Украины «не допустить реализации Вашингтоном моделей», которые могли бы причинить вред стране.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, в ходе дискуссии российская сторона четко аргументировала свою позицию.