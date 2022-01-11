Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram дал советы, как сохранять молодость и позитивный настрой

Комаровский поделился собственными рецептами сохранения крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

Он рассказал, что следит за давлением, старается правильно питаться и больше двигаться, много времени проводит на природе, любит рыбалку и активный отдых. «Мстители Ахметова»? Гордон и Аваков взялись за оружие © Арсен Аваков/Инстаграм

Также важно, отметил Комаровский, больше общаться с близкими и друзьями избегать неприятных людей.

«И категорически неправильно, чтобы поддерживать молодость и хорошее настроение, приближаться к ядовитому болоту, которое называется словом "политика". От этого надо держаться как можно дальше», — заключил Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал, что команде нынешнего президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании была нужна лишь его популярность для раскрутки политического проекта, а его реальные советы в сфере здравоохранения никому не были нужны.

Некоторые аналитики предполагают, что из Комаровского на Украине попытаются сделать «второго Зеленского». Согласно декабрьскому опросу, «точно или предположительно» среди звезд на президентских выборах украинцы готовы поддержать журналиста Дмитрия Гордона (15,5%), на втором месте — врач Евгений Комаровский (12%).