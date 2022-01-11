В сети показали кадры из шикарного поместья Ротару

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко на днях показал в сторис Instagram кадры из особняка и поместья матери в Киевской области

«Тяжелая артиллерия»: хирург высказался об операциях Ротару © Комсомольская правда

Сын Ротару показал, как выглядит поместье зимой. На кадрах заснеженная дорожка у особняка, по ее бокам растут высокие ели, в снежной дымке мерцают фонари.

Помимо особняка, на участке Ротару находится гостевой дом, теннисный корт, беседка и площадка для шашлыков, оборудованная мангалом.

Также Софии Ротару принадлежит вилла «София» в Крыму. После 2014 года певица заявила, что хочет ее продать, однако не делает этого. По мнению риэлторов, Ротару могла умышленно запросить за свою собственность в Крыму слишком высокую цену, чтобы ее никто не купил.