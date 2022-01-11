В сети показали кадры из шикарного поместья Ротару

Особняк семьи Ротару находится в селе Пятихатки в элитном пригороде Киева. Общая площадь поместья певицы — более 1400 кв. метров, а сам дом занимает 300 кв. метров.
Сын Ротару показал, как выглядит поместье зимой. На кадрах заснеженная дорожка у особняка, по ее бокам растут высокие ели, в снежной дымке мерцают фонари.
Помимо особняка, на участке Ротару находится гостевой дом, теннисный корт, беседка и площадка для шашлыков, оборудованная мангалом.
Также Софии Ротару принадлежит вилла «София» в Крыму. После 2014 года певица заявила, что хочет ее продать, однако не делает этого. По мнению риэлторов, Ротару могла умышленно запросить за свою собственность в Крыму слишком высокую цену, чтобы ее никто не купил.