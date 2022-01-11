Представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями. Об этом 11 января заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире Россия 1

Захарова отреагировала на слова Псаки об ударах по России © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Недавно Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия якобы может «распространить дезинформацию» об итогах переговоров о стратегической стабильности.

Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с РФ.

Она неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики. Известными стали ее высказывания про природный газ, который «транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию» (позже Псаки поправилась), и традиционное «мне нужно уточнить в офисе». Также в прессе ее авторству приписывали фразу с угрозой послать флот США к берегам Белоруссии.